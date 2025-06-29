Песков раскрыл, что армяне в России думают о событиях в своей стране

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Песков: миллионы армян в РФ с болью наблюдают за последними событиями

Армяне, живущие в РФ, с болью наблюдают за последними событиями в своем государстве. Многим не нравится то, что происходит, рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

Представитель Кремля напомнил, что в РФ проживает несколько млн армян. Они уже имеют гражданство.

Многие армяне с болью наблюдают за происходящим. При этом Россия не хочет вмешиваться в происходящее в другой стране, добавил Песков.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала обыски в резиденции главы армянской церкви. Она спросила у соотечественников, чего они ждут.