Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным воспоминаниями о поведении украинского лидера на саммите «нормандской четверки» в 2019 году в Париже. По его словам, несерьезное отношение Владимира Зеленского проявлялось не только во время публичных выступлений, но и в ходе длительных переговоров.

Отвечая на вопрос о реакции президента России Владимира Путина на демонстративное гримасничанье Зеленского во время его выступления, Песков подтвердил, что эти кадры были впоследствии просмотрены, хотя в момент самого инцидента участники находились за одним столом и не могли видеть мимику друг друга.

Представитель Кремля особо подчеркнул, что легкомысленное поведение украинского президента наблюдалось на протяжении всего многочасового переговорного процесса, где некоторые важные вопросы также не получили должного серьезного внимания с его стороны.

В конце 2019 года состоялась важная встреча лидеров четырех государств — представителей нормандской четверки, включавшей Францию, Германию, Украину и Россию. Несмотря на внешне конструктивные результаты и подтверждение важности минских договоренностей, саммит запомнился неподобающим поведением украинского президента, который демонстрировал неуместные гримасы во время обсуждения серьезных вопросов по Донбассу.

Позже выяснилось, что европейские гаранты соглашений — Франция и Германия — рассматривали минские договоренности лишь как способ предоставить Украине время для военной подготовки. Украинская сторона, формально согласившись с условиями урегулирования, фактически отказалась от их реализации, что в итоге привело к эскалации ситуации.

Ранее Песков заявил, что на предстоящих мирных переговорах по украинскому вопросу Москва будет принимать во внимание дефицит суверенитета Киева.