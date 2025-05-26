Песков: Путин вечером может провести международный телефонный разговор

сегодня в 13:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что у российского лидера Владимира Путина вечером в понедельник может состояться международный телефонный разговор, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля не раскрыл подробности возможного звонка. Песков не уточнил, с кем именно Путин может созвониться вечером.

Между тем пресс-секретарь президента отметил, что если разговор главы государства состоится, то о нем проинформируют.

19 мая Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили в том числе урегулирование украинского кризиса. Российский лидер назвал разговор «содержательным».