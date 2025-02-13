Песков: Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Президент России Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию в феврале. Дату еще не определили, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, сообщает ТАСС .

В конце феврале 2025 года послания Путина Федеральному собранию не будет.

О дате, когда пройдет мероприятие, журналистов дополнительно проинформируют.

Ранее Песков говорил, что Россия не будет обменивать свои земли. Москва это никогда не обсуждала и не будет обсуждать.