сегодня в 12:29

Песков: Путин и самого жалкого главу страны не называет таковым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин всегда уважительно относится к своим коллегам, он даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым, сообщает ТАСС .

Он прокомментировал особенности политической сатиры в США.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин», — отметил Песков.

По его словам, президент РФ не всегда по-доброму, но уважительно говорит о подобных лидерах стран.

Ранее Песков заявил, что Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на поставки ракет Tomahawk Украине, а на попытки нанесения ударов вглубь РФ в целом.

