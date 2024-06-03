Песков прокомментировал спор России и Китая из-за цены на газ

Песков о споре РФ и Китая из-за цены на газ: каждый отстаивает свои интересы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью издания Financial Times, в которой говорилось о споре РФ и Китая из-за цен на газ. По словам официального представителя Кремля, это нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы, сообщает РБК .

Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсуждали вопросы поставок газа, но коммерческие аспекты их беседы остаются непубличными. По информации FT, Китай хочет покупать топливо по цене внутреннего российского рынка, но Москва не согласна с такой позицией.

«Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что переговоры о поставках газа между Россией и Китаем продолжатся. Песков уверен, что стороны смогут найти компромиссы и договорятся.

Ранее в «Газпроме» заявили, что не станут продавать газ Китаю через газопровод «Сила Сибири — 2» по внутрироссийским ценам, если это будет убыточно.