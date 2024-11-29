Песков прокомментировал негодование Байдена по поводу ударов по Украине
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Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недовольство Джо Байдена относительно атак на Украину и указал, что администрация США сама дала разрешение на использование западных ракет против страны. Глава государства Владимир Путин заранее предупреждал о возможности ответа, сообщает «Царьград».
«Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом. И в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», — подчеркнул Песков.
На прошлой неделе ВС РФ нанесли ряд ударов по позициям западного дальнобойного вооружения, применяемого украинскими войсками, а также по объектам энергетической инфраструктуры. Эти атаки стали ответом на запуск ракет ATACMS по российским регионам.
Президент Байден охарактеризовал поступки России как неприемлемые и подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжают оказывать поддержку Украине. По его словам, эта атака вновь подчеркивает необходимость и важность поддержки украинского народа в его борьбе против российской агрессии.