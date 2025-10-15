Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблема с переводом украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, сообщает РИА Новости .

«Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о последствиях передачи американских крылатых ракетах Tomahawk Киеву.

