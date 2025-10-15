Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине РФ
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблема с переводом украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, сообщает РИА Новости.
«Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине», — сказал пресс-секретарь главы государства.
