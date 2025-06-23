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Песков: помощь со стороны России зависит от потребностей Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова различными путями оказывать помощь Ирану в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Помощь во многом будет зависеть от запросов Тегерана, сообщает ТАСС .

«Все зависит от того, что необходимо Ирану», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что Россия предложила посреднические усилия. Москва заявила о своей позиции и поддержала иранскую сторону конфликта.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обменялись мнениями, а Иран проинформировал Россию «о своих предложениях и своем видении нынешней ситуации».

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Москву с письмом для президента РФ Владимира Путина. Исламская республика якобы «пока не впечатлена» поддержкой со стороны России.