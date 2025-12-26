Песков поделился планами на 1 января 2026 года
Песков планирует выспаться 1 января 2026 года
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым поделился личными планами на 1 января 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина планирует в том числе продолжать мониторить ситуацию в стране и мире.
«На 1 января планы выспаться, продолжить мониторить ситуацию», — сказал Песков сквозь улыбку.
О том, какие планы у президента России Владимира Путина на 1 января, пока не сообщается.
Ранее российский лидер направил поздравления американскому президенту Дональду Трампу с Рождеством. Католическое Рождество по григорианскому календарю празднуется 25 декабря.
