сегодня в 12:59

Песков: план Трампа — хорошая основа для работы по украинскому кризису

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения американского президента Дональда Трампа могут стать отправной точкой для урегулирования кризиса на Украине. По его мнению, предложенные пункты могут стать хорошей основой для работы по данному вопросу, сообщает РБК .

Пресс-секретарь президента России акцентировал внимание на стремлении Москвы к долгосрочному разрешению украинского конфликта, «на десятилетия вперед».

Песков также отметил, что на фоне активных попыток администрации Трампа найти мирное решение, европейские страны продолжают фокусироваться исключительно на военных действиях.

Ранее Песков сообщил, что в ближайшие пять часов в Москве должны состояться российско-американские переговоры, в которых будут участвовать президент России Владимир Путин и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Соответствующая встреча запланирована в Кремле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.