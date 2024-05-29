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Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударе по объекту в Армавире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос об атаках по объектам в Армавире необходимо адресовать Минобороны РФ, сообщает газета «Ведомости».

По словам Пескова, вопрос является специфическим.

«Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», — сообщил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что российские военные сбили над Армавиром дрон.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировали.