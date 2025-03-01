Песков ответил, не чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол
Песков про Зеленского: выглядит не очень визуально
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина о том, не чувствует ли глава Украины Владимир Зеленский себя загнанным в угол. Видео опубликовано в Telegram-канале автора программы «Москва. Кремль. Путин».
«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал Песков.
Теперь весь мир заметил внешний вид Зеленского и его поведение. Вопрос Пескову задали еще три дня назад, но опубликовали видео только 1 марта.
Зеленский ездил на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон 28 февраля. Там украинский лидер устроил словесную перепалку с американским лидером, после чего был выгнан из Белого дома, покинул страну и отправился в Лондон.