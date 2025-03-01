Песков ответил, не чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол

Песков про Зеленского: выглядит не очень визуально

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина о том, не чувствует ли глава Украины Владимир Зеленский себя загнанным в угол. Видео опубликовано в Telegram-канале автора программы «Москва. Кремль. Путин».

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал Песков.

Теперь весь мир заметил внешний вид Зеленского и его поведение. Вопрос Пескову задали еще три дня назад, но опубликовали видео только 1 марта.

Зеленский ездил на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон 28 февраля. Там украинский лидер устроил словесную перепалку с американским лидером, после чего был выгнан из Белого дома, покинул страну и отправился в Лондон.