Песков отреагировал на сообщения про возвращение Boeing в Россию

Песков не имеет информации о возвращении Boeing в Россию

У Кремля нет информации о возможном возвращении американского самолетостроителя Boeing на российский рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в связи с этим «какие-то рассуждения вряд ли уместны», сообщает ТАСС .

«Мы не располагаем [такой] информацией и нигде не видели ни одного заявления представителя компании Boeing об этом», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее SHOT утверждал, что Boeing намерен наладить поставки запчастей на российский рынок и разрешить авиаперевозчикам РФ закупать самолеты собственного производства. В обмен на это, как заявляло СМИ, американский самолетостроитель хочет вернуть доступ к российскому титану, от которого компания отказалась в 2022 году.

Тем временем председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ответила, вернутся ли американские платежные системы Visa и Mastercard в Россию.