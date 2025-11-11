Песков: определение целесообразности ядерных испытаний в РФ продолжается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по определению целесообразности ядерных испытаний в России продолжается. Он подчеркнул, что в этой части пока новостей нет, сообщает РИА Новости .

«Пока работа в этом плане в соответствии с указанием президента России продолжается», — заявил Песков журналистам.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона официальных разъяснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

Ранее Трамп заявлял, что отдал распоряжение Пентагону незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что, по его мнению, этим занимаются другие страны. При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, и подразумеваются ли ядерные взрывы.

