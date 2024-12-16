Песков: окончательных решений по российским базам в Сирии нет

Окончательное решение по поводу российских военных баз в Сирии еще не принято. Этот вопрос обсудят в ходе диалога с новыми сирийскими властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва находится в контакте с Дамаском. Конкретных решений относительно российских военных баз в Сирии пока еще нет.

Песков добавил, что этот вопрос обсуждается с оппозицией, которая контролирует ситуацию в арабской республике. Окончательное решение будет принято в ходе диалога Москвы и Дамаска.

Так, российские власти обсуждают сохранение «прежнего статуса» российских военных баз, которые находятся в сирийских Латакии и Тартусе. Пока что они функционируют в прежнем режиме.

Между тем стало известно, что Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска. Она перебросила их на авиабазу Хмеймим.