Песков: окончательных решений по российским базам в Сирии нет
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Окончательное решение по поводу российских военных баз в Сирии еще не принято. Этот вопрос обсудят в ходе диалога с новыми сирийскими властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля отметил, что Москва находится в контакте с Дамаском. Конкретных решений относительно российских военных баз в Сирии пока еще нет.
Песков добавил, что этот вопрос обсуждается с оппозицией, которая контролирует ситуацию в арабской республике. Окончательное решение будет принято в ходе диалога Москвы и Дамаска.
Так, российские власти обсуждают сохранение «прежнего статуса» российских военных баз, которые находятся в сирийских Латакии и Тартусе. Пока что они функционируют в прежнем режиме.
Между тем стало известно, что Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска. Она перебросила их на авиабазу Хмеймим.