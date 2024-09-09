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Песков не стал комментировать свадьбу Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья

В Кремле не стали комментировать свадьбу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС .

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что власти не вправе «говорить о личной жизни омбудсмена по правам ребенка».

На вопрос журналистов о свадьбе Львовой-Беловой он ничего не ответил, но заявил, что в Кремле желают ей счастья.

Ранее в Сети появилась информация, что омбудсмен по правам ребенка вышла замуж за российского православного бизнесмена Константина Малофеева. Свадьбу отмечали в элитном поселке Deauville, расположенном в Одинцове.