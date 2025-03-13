Песков не подтвердил, что РФ передала США требования по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о том, что Россия предъявила США список требований для завершения огня на Украине. Он призвал ориентироваться в этом вопросе только на официальные заявления, сообщает ТАСС .

По словам официального представителя Кремля, он не может ни подтвердить, ни прокомментировать новости о том, что РФ озвучила США свою позицию по завершению огня на Украине.

Он уточнил, что существует много информации, которая либо не соответствует действительности, либо соответствует лишь частично.

Песков призвал доверять только официальным источникам и заявлениям.

Ранее агентство Reuters сообщило, что РФ передала Штатам свои требования о заключении сделки по Украине. Также утверждалось, что в этом перечне якобы упоминается и перезагрузка отношений между Москвой и Вашингтоном.