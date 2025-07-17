Песков: Москва ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет прямые переговоры с Киевом, хотя и при посредничестве США. Странам предстоит обсудить проекты меморандумов на третьем раунде переговоров, сообщает ТАСС.
Песков также отметил, что Кремлю достоверно неизвестно, подстрекает ли Евросоюз Киев на уход от согласования нового раунда переговоров. Россия продолжает контакты с Украиной по линии помощника президента РФ Владимира Мединского.
Официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент важно завершить обмены, о которых договаривались в рамках второго раунда переговоров. Затем Москва будет ждать от Киева предложений по третьему шагу к миру.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна готова к новому раунду переговоров с РФ «в любое время и в любом месте». Он отметил, что Киев хочет продолжить переговоры, «чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе». Украинский министр добавил, что в первую очередь Украина пытается добиться того, чтобы на встрече с РФ речь шла об установлении перемирия.