Песков: Москва ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет прямые переговоры с Киевом, хотя и при посредничестве США. Странам предстоит обсудить проекты меморандумов на третьем раунде переговоров, сообщает ТАСС .

Песков также отметил, что Кремлю достоверно неизвестно, подстрекает ли Евросоюз Киев на уход от согласования нового раунда переговоров. Россия продолжает контакты с Украиной по линии помощника президента РФ Владимира Мединского.

Официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент важно завершить обмены, о которых договаривались в рамках второго раунда переговоров. Затем Москва будет ждать от Киева предложений по третьему шагу к миру.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна готова к новому раунду переговоров с РФ «в любое время и в любом месте». Он отметил, что Киев хочет продолжить переговоры, «чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе». Украинский министр добавил, что в первую очередь Украина пытается добиться того, чтобы на встрече с РФ речь шла об установлении перемирия.