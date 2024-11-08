Песков: готовность РФ к контактам с Трампом сохраняется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сохраняется готовность к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

Песков напомнил, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявил о желании позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. По словам представителя Кремля, готовность к контакту с республиканцем сохраняется. Он добавил, что накануне Путин акцентировал на этом внимание.

При этом, по словам официального представителя Кремля, пока что какой-либо конкретики в запросах на контакт с американской стороны нет.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного форума «Валдай» в Сочи, Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Российский лидер также отметил, что готов к контактам с американцем.