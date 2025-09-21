Песков: Европа делает все, чтобы и дальше нагнетать напряженность на Украине
Европейские государства делают все, чтобы провоцировать украинского президента Владимира Зеленского на продолжение конфликта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что Европа нагнетает напряженность на Украине, потому что она хочет продолжения конфликта. Также ЕС всячески заставляет Зеленского не заключать мирную сделку.
При этом Россия настаивает на урегулировании конфликта дипломатическим путем. В Кремле рассчитывают НАТО, что в этом помогут США и, частности, американский лидер Дональд Трамп.
Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News также заявил, что надеялся на президента Трампа в вопросе прекращения огня с РФ. При этом российская сторона настаивает на полном урегулировании кризиса, а не только на перемирии.