Песков: Европа делает все, чтобы и дальше нагнетать напряженность на Украине

Европейские государства делают все, чтобы провоцировать украинского президента Владимира Зеленского на продолжение конфликта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Европа нагнетает напряженность на Украине, потому что она хочет продолжения конфликта. Также ЕС всячески заставляет Зеленского не заключать мирную сделку.

При этом Россия настаивает на урегулировании конфликта дипломатическим путем. В Кремле рассчитывают НАТО, что в этом помогут США и, частности, американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News также заявил, что надеялся на президента Трампа в вопросе прекращения огня с РФ. При этом российская сторона настаивает на полном урегулировании кризиса, а не только на перемирии.