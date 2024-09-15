Песков: экономика России позволяет продолжать СВО до достижения целей

сегодня в 13:02

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ могут и дальше вести спецоперацию до достижения поставленных в ней целей, экономика государства успешно справляется с поддержкой военных. Об этом сообщает ТАСС .

«Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что все возможности в России для этого есть.

Ранее Песков заявил, что президент страны Владимир Путин очень аккуратен в вопросе оценок возможности ответа ВС РФ на удары западным оружием вглубь территории государства.