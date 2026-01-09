Переговоры США и Венесуэлы станут частью «пробного дипломатического процесса»

Государственный департамент США направил делегацию в Каракас для оценки возможного возобновления работы американского дипломатического представительства. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, пишет РИА Новости .

В ответ, как следует из коммюнике властей республики, венесуэльские дипломаты будут направлены в Вашингтон для выполнения аналогичных задач.

В заявлении венесуэльской стороны говорится, что правительство начало «пробный дипломатический процесс», чтобы изучить последствия военной операции США и похищения президента Николаса Мадуро с супругой, а также сформировать повестку взаимного интереса.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, захватили Мадуро и первую леди Силию Флорес и доставили их в Нью-Йорк, где им были предъявлены обвинения в «наркотерроризме».

Следующее судебное заседание назначено на 17 марта. Власти Венесуэлы обвиняют США в стремлении установить контроль над нефтяными и минеральными ресурсами страны.

