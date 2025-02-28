Переговорщики РФ и США готовят параметры будущего соглашения по Украине

Трамп назвал свои контакты с Путиным превосходными

Американский президент Дональд Трамп заявил, что находится в превосходном контакте со своим российским коллегой, президентом Владимиром Путиным. По его словам, эта связь привела к началу формирования параметров будущего соглашения по Украине, пишет РИА Новости .

Трамп 28 февраля сообщил, что переговорщики США и России уже начали формировать параметры, которые будут входить в будущее соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Никакой конкретики на данный момент он уточнять не стал, но отметил, что считает свой диалог с Путиным превосходным.

Ранее политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов заявил, Трамп прекрасно осознает, что Киев вряд ли сможет вернуть под свой контроль потерянные в ходе конфликта территории.