Пентагон: Вашингтон верит в шансы Киева добиться успехов без ударов вглубь РФ
Соединенные Штаты верят в возможности ВСУ добиваться успехов в конфликте с Россией без ударов вглубь РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.
«Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения», — сказала она.
Киев, по словам Сингх, получает от Вашингтона множество видов разнообразного оружия, в числе которых артиллерия, средства воздушной обороны дальнего радиуса и ПВО.
«Наша позиция не меняется — мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя», — резюмировала она.
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер ранее также сказал, что США не собираются менять позицию по ограничениям на удары западным оружием по российским территориям. В Москве призывы разрешить ВСУ подобные действия назвали безрассудными.