Пентагон: Вашингтон верит в шансы Киева добиться успехов без ударов вглубь РФ

Соединенные Штаты верят в возможности ВСУ добиваться успехов в конфликте с Россией без ударов вглубь РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

«Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения», — сказала она.

Киев, по словам Сингх, получает от Вашингтона множество видов разнообразного оружия, в числе которых артиллерия, средства воздушной обороны дальнего радиуса и ПВО.

«Наша позиция не меняется — мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя», — резюмировала она.

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер ранее также сказал, что США не собираются менять позицию по ограничениям на удары западным оружием по российским территориям. В Москве призывы разрешить ВСУ подобные действия назвали безрассудными.