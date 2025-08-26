Пентагон углубляет расследование афганского вывода войск

Министерство обороны США инициировало дополнительное и более глубокое расследование хаотичного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, который проходил под руководством администрации Джо Байдена, сообщает РИА Новости .

Как заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, военные должны нести ответственность за произошедшее, и по указанию президента было запущено разбирательство, показавшее необходимость ещё более тщательного анализа.

Руководить работой поручено Шону Парнеллу, официальному представителю ведомства и ветерану афганской кампании. Целью расследования станет получение доступа ко всем документам, выяснение причин принятых решений и установление обстоятельств, при которых были проигнорированы меры по защите войск.

Глава Пентагона выразил надежду, что к середине 2026 года, а возможно и раньше, будет проведён настолько исчерпывающий анализ, что станут окончательно ясны все причины провала.

Вывод войск в августе 2021 года сопровождался стремительным захватом власти движением «Талибан», паникой в Кабуле и гибелью людей, что многие американские политики назвали «позорным бегством».