Пентагон: США в ближайшее время выделят Украине военную помощь

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Вашингтон срочно направит Киеву шесть млрд долларов на оружие

Вашингтон срочно направит Киеву шесть млрд долларов на военную технику и оружие, пишет RT со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

США могут передать Украине примерно $4 млрд из запасов Пентагона. Ещё $2 млрд США могут передать Киеву через Агентство по международному развитию, сказала военная чиновница на брифинге

Она уточнила, что поставки оружия и военной техники Украине будут организованы в ближайшие недели до прихода победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее в Евросоюзе выразили сомнение по поводу необходимости выделения Украине 50 млрд долларов на фоне возможного сворачивания военной поддержки США.