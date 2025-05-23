Пентагон намерен передать управление по делам России, Украины и Евразии
Фото - © David B. Gleason from Chicago, IL. The Pentagon/Wikipedia.org
Пентагон готовится передать управление по делам России, Украины и Евразии подразделению, специализирующемуся на вопросах Европы и НАТО, сообщает «Царьград» со ссылкой на Defense News.
«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», — отмечается в публикации.
Как сообщает газета, передача управления в ведение другого отдела не повлечет за собой изменений в его работе или сокращений персонала. Однако такая реорганизация может привести к снижению значимости управления, которое ранее считалось одним из ключевых в Пентагоне.
Источники подчеркивают, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.