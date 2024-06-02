Пентагон хочет закупить книги о военной стратегии РФ в интересах ВВС США

Пентагон объявил тендер на закупку западных книг о военной стратегии России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок США.

Отмечается, что покупка литературы совершается в интересах обучения американских военно-воздушных сил.

В частности, речь идет о книгах лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и трудом английского автора Самэуля Рамани о конфликте на Украине.

Каждое издание в рамках контракта оценивается в 600 долларов. Исполнить его предстоит уже к середине текущего месяца. Также на сайте госзакупок США отмечается, что запланированы покупки книг о Китае, ИИ и стратегиях к космосе.