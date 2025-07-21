Пекин назвал пообещал защитить свои компании от санкций ЕС

сегодня в 06:23

Китайское правительство объявило о подготовке решительных ответных мер в связи с включением четырех национальных компаний в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщает ТАСС .

«КНР выражает категорическое недовольство и решительный протест против этих односторонних действий, не имеющих оснований в международном праве», — говорится в официальном заявлении Министерства коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения «подрывают дух взаимопонимания» между Китаем и ЕС и негативно скажутся на торгово-экономическом сотрудничестве.

Особое возмущение Пекина вызвало включение в санкционные списки компаний Zhu Jiang Shipmanagement и Wuhan Global Sensor Technology, которые, по утверждению китайской стороны, не нарушали международного законодательства.