Патрушев назвал сохранение Байкала важной государственной задачей

Сохранение Байкала является важной государственной задачей, такое заявление на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера сделал заместитель председателя правления правительства России Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба российского правительства .

«Этот водный объект является уникальным природным богатством нашей страны и играет большую социально-экономическую роль в развитии близлежащих регионов. Поэтому, конечно, сохранение озера Байкал — важная государственная задача, требующая комплексного подхода и тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Патрушев.

Благодаря реконструкции Большереченского рыбоводного завода в Бурятии почти вдвое получится увеличить искусственное воспроизводство байкальского омуля, который является одним из главных символов озера. Все работы планируют закончить до конца 2024 года.

На заседании также рассмотрели важный вопрос создания и модернизации очистных сооружений на Байкальской природной территории, а также развития туристической инфраструктуры на Байкале. Минэкономразвития разработало соответствующий проект «дорожной карты». Его планируют представить правительству страны на утверждение до 20 декабря 2024 года.