Пашинян заявил, что никто из министров не может перечить ему

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если в правительстве страны есть люди, не согласные с его позицией, то они могут прямо сейчас писать заявление на увольнение, сообщает РИА Новости .

«Правительство — это я», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного арбитражного суда по компании «Электросети Армении».

По его словам, позиции министров должны совпадать с его мнением. Несогласных он призвал уволиться.

Главой фирмы «Электросети Армении» является предприниматель Самвел Карапетян. В конце июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, позволяющих конфисковать компанию.

В августе семья Карапетяна начала международное разбирательство по делу об экспроприации компании. Она потребовала возместить причиненный и ожидаемый ущерб, который оценивается в 500 млн долларов.

После этого чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что армянские власти должны немедленно воздержаться от конфискации компании Карапетяна. После этого в правительстве Армении заявили, что оно в праве не выполнять требования чрезвычайного арбитража.

Самого бизнесмена задержали в Ереване в июне этого года. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Свою вину он не признал. После задержания Карапетяна Пашинян заявил о желании национализировать «Электросети Армении» бизнесмена.