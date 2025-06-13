Пашинян заявил, что Армении придется выбирать между членством в ЕАЭС и ЕС

В настоящее время у Армении нет задачи разорвать отношения с Россией, но страна не может одновременно находиться и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Евросоюзе (ЕС). Со временем Еревану придется выбирать между объединениями, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС .

«Я сказал, что недавно наш парламент принял закон о начале членства в ЕС. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но, с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована», — отметил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что в будущем страна все равно может оказаться перед выбором между ЕАЭС и ЕС, но когда именно это может произойти, не уточнил. Однако, когда Ереван окажется перед выбором, он будет вынужден его сделать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Пашинян общались по телефону 1 июня. Во время телефонных переговоров стороны также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки и договорились укреплять отношения между странами и дальше.