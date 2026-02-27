Парламент ФРГ одобрил ужесточение правил предоставления убежища в стране

Бундестаг (парламент ФРГ) принял решение одобрить ужесточение правил предоставления убежища в стране. При этом он одновременно проголосовал за упрощение доступа к рынку труда для соискателей статуса беженца, сообщает ТАСС .

Решение поддержали депутаты блока ХДС/ ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Против выступили парламентарии от «Альтернативы для Германии» (АдГ), «Зеленых» и Левой партии.

Таким образом, страна внедрила в немецкое право реформу, принятую на уровне ЕС в 2024 году. В ней указано, что объединение устанавливает обязательный контроль личности прибывающих, а также проведение процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС для лиц из стран с низким уровнем признания.

Германию это коснется лишь в отношении международных аэропортов и морских портов. Соискатели в определенных случаях могут быть депортированы.

Лица, просящие убежище и проживающие в центрах приема, смогут начать работать уже через три месяца пребывания в Германии. До этого действовал шестимесячный запрет на работу. Те, кто проживает вне центров, уже имеют право работать.

Партия АдГ оказалась недовольна нововведениями, потому что посчитала их недостаточными. При этом представитель «Зеленых» Лукас Беннер, наоборот, назвал их слишком жесткими.

Ранее стало известно, что Германия потратила на помощь Украине почти 100 млрд евро с 2022 года. Берлин стал одним из самых крупных двусторонних доноров для Киева.

