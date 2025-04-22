Папа римский Франциск спонсировал ВСУ, заявили на Украине

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В 2023 году папа римский Франциск якобы пожертвовал деньги на дрон серии DJI Mavic для ВСУ, сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на историка и журналиста Александра Зинченко. Официальные лица Украины и Ватикана пока не комментировали эту информацию.

По словам Зинченко, два года назад с ним связывалось «доверенное лицо» епископа. Представитель сказал, что «имеет благословление помочь» украинским военным от имени Его Святейшества, но попросил оставить эту информацию непубличной.

Журналист утверждает, что Франциск якобы подарил дрон украинским военным в период Рождества. Беспилотник был куплен полностью на деньги епископа, заявил Зинченко.

«Поскольку они (военные ВСУ — ред.) не могли лично поблагодарить папу, солдаты дали Франциску кодовое имя — „Таинственный Санта“», — утверждает украинский телеканал.

Ватикан и украинские власти пока не комментировали эти утверждения.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны пройдут 26 апреля. Мероприятие посетит в том числе президент Украины Владимир Зеленский.