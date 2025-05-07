Пакистан сообщает о жертвах после авиаударов Индии

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В результате ударов индийских вооружённых сил по территории Пакистана погибли как минимум два человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на пакистанский телеканал GEO TV.

Ещё 12 получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошёл на фоне резкого обострения отношений между ядерными державами после начала индийской операции «Синдур».

Местные власти подтвердили разрушения гражданской инфраструктуры в районе ударов. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где врачи борются за их жизни.

В Дели заявили, что все удары наносятся исключительно по «террористической инфраструктуре». Между тем Исламабад грозит «сокрушительным ответом», обвиняя Индию в преднамеренных атаках на гражданские объекты.