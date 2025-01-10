Отвернуть от России: депутат прокомментировал идею вступления Армении в ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Армении вряд ли удастся успешно войти в Евросоюз. Цель этой идеи в том, чтобы отвернуть эту страну от России: главным условием вступления является отсутствие членства в любых других союзах, например, в ЕАЭС, сообщает Постньюс .

По словам депутата, Армения может пойти в данному случае по украинскому сценарию, но на самом деле никто ее не намерен принимать в Европейский союз.

«Зачем он (закон о начале процесса евроинтеграции — ред.) принимается? Для того, чтобы армяне переставали смотреть в сторону России и бывшего общего пространства и начинали ждать вступления в ЕС, где все будет хорошо», — подчеркнул Затулин.

На сегодня Армения — один из основных выгодополучателей ЕС и главный транзитный хаб для обхода санкций. Именно поэтому Ереван пытается получить лучшее с двух сторон — от Европы и от России, заключил парламентарий.