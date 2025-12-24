Ветеран американской разведки и военный эксперт Скотт Риттер поздравил официального представителя МИД России Марию Захарову с днем рождения, отметив ее как образец грации и интеллекта.

«Уважаемая Мария Владимировна, сегодня вы празднуете день рождения, и от всей души я хочу поздравить вас с этим днем. Вы знаете, что в этот год, который был отмечен потрясениями и трагедиями, вы были примером изящества и ума», — сказал Риттер в эфире Sputnik.

Он отметил, что знакомство с Захаровой и возможность участвовать в содержательных дискуссиях, слушать и наблюдать за ее деятельностью — большая честь и удача. По его словам, Россия гордится ее преданным служением стране, правде и миру.

Риттер пожелал Захаровой отметить этот день рождения в кругу семьи и друзей. Он также напомнил ей, что американцы испытывают к Захаровой добрые чувства.

Представитель МИД призналась, что поздравление было неожиданным, и напомнила, что ранее они провели длительное интервью в прямом эфире для американских зрителей, которое получило широкую известность. Она также высказала свою точку зрения об американцах.

