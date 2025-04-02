«Отсидеться будет трудно»: эксперт объяснил, почему США не хотят краха Украины

Эксперт Тренин: если Украина рухнет, США придется вступить в столкновение с РФ

Научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Тренин считает, что США стремятся не допустить краха Украины в конфликте, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией.

По мнению эксперта, США стараются всячески избежать сценария, при котором Украина потерпит крах.

«Если Украина рушится, если начинается движение в сторону прямого вооруженного столкновения России и НАТО, то американцам отсидеться будет крайне трудно», — сказал Тренин в эфире радио Sputnik.

Он допустил, что Штаты могут оставить своих европейских союзников без помощи, однако в этом случае обрушится вся американская система партнерств и основа глобальной позиции США.

Очередной раунд переговоров по вопросам мирного окончания украинского конфликта прошел 25 марта в Саудовской Аравии. Чем завершились переговоры США, России и Украины в Эр-Рияде, читайте в материале РИАМО.