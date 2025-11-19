У бандеровской власти появилась «газовая гангрена». Украине предстоит сделать себе «ампутацию» и отсечь «гниющую часть тела» в виде президента страны Владимира Зеленского, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Если этого не будет, украинский режим ждет неминуемая гибель. Если же «ампутации» будет недостаточно, «разложение» продолжится. В этом случае смерть киевского неонацистского режима окажется неизбежна, добавил Медведев.

«Лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших вооруженных сил», — отметил зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

На Украине обостряется политическая ситуация из-за дела предпринимателя Тимура Миндича. Его обвиняют в организации коррупционной схемы с оборотом 100 млн долларов. На фоне этого главу офиса президента Украины Андрея Ермака даже могут отправить в отставку.

Ранее Медведев заявил, что СВО будет идти до тех пор, пока Россия не добьется поставленных целей. Жители РФ понимают, ради чего продолжаются боевые действия.

