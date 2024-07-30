Отряд российских кораблей завершил визит на Кубу
Корабли «Неустрашимый», «Смольный» и «Ельня» попрощались с Кубой
Корабли «Неустрашимый», «Смольный» и «Ельня» попрощались с Кубой, завершив визит в Гавану. пишет РИА Новости.
Российские корабли завершили неофициальный визит в порт Гавана Республики Куба, сообщили в пресс-службе Балтийского флота, на которое ссылается агентство.
Судна направились в назначенный район Атлантического океана, где продолжат выполнять поставленные задачи.
В Гаване российские моряки находились с 27 июля. Экипажи взяли кратковременный отпуск и провели технический осмотр кораблей.