«Относимся к такому пренебрежительно»: Лавров назвал хамством слова Макрона о РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамством слова французского лидера Эммануэля Макрона о России, сказанные во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС .

Ранее президент Франции во время пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой заявил, что Россия «сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки».

«Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», — прокомментировал Лавров слова Макрона на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Ранее Лавров заявил, что Макрон должен знать историю войн, развязанных против России Наполеоном и Гитлером.

