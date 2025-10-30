Отец Маска сказал, что миллиардер мог приехать в Россию инкогнито

Американский миллиардер Илон Маск мог уже несколько раз приехать в РФ тайно. Предприниматель уже был в стране и собирается посетить ее снова, рассказал ТАСС его отец Эррол Маск.

Он добавил, что призовет Илона приезжать в РФ почаще. Бизнесмен, по его мнению, важная фигура, в связи с чем вынужден ездить тайно.

«Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито. И нам стоит организовать несколько публичных визитов», — сказал Эррол Маск.

Отец бизнесмена приезжал в Москву и Казань. Там он провел встречу с представителями IT-сообщества и журналистами.

