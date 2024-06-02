Отчисленный из МГУ уроженец Одессы не собирается возвращаться на Украину

Уроженец Одессы Сергей Гулько, которого отчислили из МГУ за попытки собрать средства для ВСУ, уехал из России, но возвращаться на Украину он не собирается, пишет РИА Новости .

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — рассказал он

Гулько добавил, что в настоящее время он находится за рубежом, где хочет выучиться на врача.

Украинец учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ и жил в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он много раз размещал националистические лозунги в соцсетях и пытался собрать деньги «для нужд вооруженных сил Украины». Также он искал информацию о механизмах вступления в ряды ВСУ.

Ему четыре раза назначали административный арест, после чего исключили из университета. У молодого человека есть украинский паспорт, а менять его на российский он не планировал.