Освобожденные из плена ВСУ военные и гражданские прилетели в Москву

Борт с освобожденными из плена ВСУ российскими военными и гражданскими доставил вернувшихся на Родину россиян в столицу, сообщает RT .

«Я вообще счастлив. Просто не представляете, как быть вдали от земли русской», — рассказал один из освобожденных.

Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 23 июля, Россия и Украина вновь обменялись военнослужащими по формуле 185 на 185.

Также на Родину вернулись 20 гражданских лиц.

