Освобожденные из плена ВСУ военные и гражданские прилетели в Москву
Борт с освобожденными из плена ВСУ российскими военными и гражданскими доставил вернувшихся на Родину россиян в столицу, сообщает RT.
«Я вообще счастлив. Просто не представляете, как быть вдали от земли русской», — рассказал один из освобожденных.
Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 23 июля, Россия и Украина вновь обменялись военнослужащими по формуле 185 на 185.
Также на Родину вернулись 20 гражданских лиц.
