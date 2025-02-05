Особое внимание Одессе: Трамп высказался о развитии недвижимости на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украина является хорошим местом для проектов по недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Беседа Трампа и Зеленского состоялась осенью 2024 года. В ходе разговора республиканец, который на тот момент официально еще не был президентом США, отметил, что Украина будет отличным местом для того, чтобы реализовывать на ее территории проекты по недвижимости.

Отмечается, что особое внимание в этом плане Трамп уделил Одессе.

Ранее Трамп заявил, что США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной по поводу урегулирования конфликта. Он также назвал их «очень хорошими».