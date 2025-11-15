В ЕС действительно есть угроза начала третьей мировой войны, источником которой считается конфликт между РФ и Украиной. Иным государствам нужно добиться завершения этого кризиса, сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны, сообщает ТАСС .

По словам политика, антивоенный митинг необходимо организовывать, когда имеется опасность. Премьер Венгрии считает, что в ЕС есть угроза войны.

Орбан добавил, что ситуация в Евросоюзе похожа на ту, которая была перед первой и второй мировыми войнами. При этом угроза, исходящая от конфликта, может угрожать жизням.

У Венгрии нет возможностей установить мир. Однако государство может внести вклад в миротворчество, добавил премьер европейской страны.

