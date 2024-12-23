Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что миротворческая миссия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине не принесла успеха, но ситуация изменилась, сообщает RT.
Он отметил, что «общая картина плачевна», при этом, по его словам, ситуация вокруг украинского конфликта изменилась в положительную сторону.
«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире», — подчеркнул Орбан.
Ранее сообщалось, что страны ЕС введут 16-й пакет санкций в адрес России в годовщину начала конфликта с Украиной — 24 февраля 2025 года. Такой шаг станет «сигналом Москве», рассказали Welt am Sonntag дипломатические источники в Евросоюзе.