Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что миротворческая миссия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине не принесла успеха, но ситуация изменилась, сообщает RT .

Он отметил, что «общая картина плачевна», при этом, по его словам, ситуация вокруг украинского конфликта изменилась в положительную сторону.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире», — подчеркнул Орбан.

Ранее сообщалось, что страны ЕС введут 16-й пакет санкций в адрес России в годовщину начала конфликта с Украиной — 24 февраля 2025 года. Такой шаг станет «сигналом Москве», рассказали Welt am Sonntag дипломатические источники в Евросоюзе.