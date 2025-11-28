Орбан прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
В пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. В настоящее время он уже находится в Кремле.
В ближайшее время в Кремле состоятся венгерско-российские переговоры. На опубликованных кадрах видно, что ожидает рабочей встречи в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Орбан планирует встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Кроме украинского кризиса, на повестке будут вопросы обеспечения поставок газа и нефти в Венгрию.
