сегодня в 13:25

Орбан прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

В пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. В настоящее время он уже находится в Кремле .

В ближайшее время в Кремле состоятся венгерско-российские переговоры. На опубликованных кадрах видно, что ожидает рабочей встречи в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Орбан планирует встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме украинского кризиса, на повестке будут вопросы обеспечения поставок газа и нефти в Венгрию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.