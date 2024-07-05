Главная

Орбан после встречи с Путиным заявил, что ради мира надо действовать

Премьер Венгрии Орбан: ради мира надо действовать
Политика

Фото - © РИА Новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после открытой части встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта «надо действовать», сообщает РИА Новости.

«Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать», — написал Орбан на своей странице в социальных сетях.

В пятницу Орбан с миротворческой миссией прибыл в российскую столицу, чтобы обсудить с Путиным урегулирование российско-украинского конфликта.

В начале июля венгерский премьер прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Киев отказался прекращать огонь ради переговоров с Москвой.