Орбан после встречи с Путиным заявил, что ради мира надо действовать

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Премьер Венгрии Орбан: ради мира надо действовать

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после открытой части встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта «надо действовать», сообщает РИА Новости .

«Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать», — написал Орбан на своей странице в социальных сетях.

В пятницу Орбан с миротворческой миссией прибыл в российскую столицу, чтобы обсудить с Путиным урегулирование российско-украинского конфликта.

В начале июля венгерский премьер прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Киев отказался прекращать огонь ради переговоров с Москвой.